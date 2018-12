Burgemeester Apeldoorn John Berends is de nieuwe commissaris van de koning in Gelderland

Berends begon zijn carrière bij de politie en vervulde daarna diverse managementfuncties bij het landelijk selectie-opleidingsinstituut politie. Zijn politieke carrière begon hij in Zwolle,. Eerst als gemeenteraadslid, later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Om daarna verder te gaan als wethouder en loco-burgemeester van Zwolle. In 2005 werd Berends Burgemeester van Harderwijk. In 2012 ging hij in die rol verder in Apeldoorn.