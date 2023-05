Burgemeester grijpt in: nieuwe telefoonwinkels, kapsalons en massagesalons niet langer welkom in Steenstraat

Steeds meer meldingen en te weinig handhavers: krijgt Arnhem zeventien extra boa’s?

Arnhem - De veiligheid is het gedrang in Arnhem. Daarom is het noodzakelijk dat het korps gemeentelijke handhavers wordt uitgebreid van 22 naar 39, stelt burgemeester Ahmed Marcouch. Maar krijgt hij daarvoor de handen op elkaar? Vijf vragen over de handhavers.