Burgemeester Marcouch hangt Turkse vlag halfstok: ‘Betekent veel voor gemeenschap in Arnhem’

Vrouw loopt 38 steek- en snijwonden en kaakbreuk op bij mishande­ling door ex: ‘Hij was een soort blinde stier’

Een Arnhemse belt vanuit haar flat aan het Gelderseplein in paniek 112. ‘Ik zit helemaal onder het bloed. Ik weet niet of ik nog leef’, roept ze. In het ziekenhuis blijkt dat ze een gebroken kaak en 38 steek- en snijverwondingen heeft. Haar ex-vriend staat terecht voor de zware mishandeling.

11 november