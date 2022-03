Burgemeester Marcouch roept om onderzoek naar martelzaak Arnhemmer: ‘Afgrijselijk’

De man - toen rond de 30 - zou in 2013 zijn afgereisd naar oorlogsgebied. Het nieuws over hem kwam zaterdag naar buiten, na onderzoek van NRC, en heeft tot veel beroering geleid in de Arnhemse gemeenschap. De man, van Marokkaanse afkomst en opgegroeid in de wijk Malburgen, zou de eerste Nederlander zijn van wie bekend is dat hij onder het regime van de Syrische president Bashar al-Assad structureel is gemarteld.