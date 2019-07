Burgers’ Zoo breidt pinguïnpopulatie uit

Column ,,Kun jij je niet voorstel­len, maar ik ben ook jong geweest”

14:17 ,,Kun jij je niet voorstellen, maar ik ben ook jong geweest.” Ik hoorde die zin vaker, voorstellen dat een oud(er) iemand ooit jong was vond ik inderdaad moeilijk. Vooral de ouderen die zich oud gedroegen. Het vroeger-was-alles-beter-type, met doffe ogen klagend over de jeugd van tegenwoordig. Jaloezie, vermoedde ik. Misschien voelde het voor de ouderen alsof hun levenskracht gestolen was door de nieuwe generatie.