Burna Boy komt naar GelreDome: eerste Afrikaanse artiest ooit als hoofdact in Nederlands stadion

ARNHEM - De Nigeriaanse zanger en producer Burna Boy treedt zaterdag 17 juni op in GelreDome in Arnhem. Hij wordt aangekondigd als de allereerste Afrikaanse artiest ooit die als hoofdact een concert verzorgt in een Nederland stadion.

De show in Arnhem is onderdeel van de ‘Love Damini Tour’, naar aanleiding van zijn zesde album, getiteld ‘Love Damini’. Dat werd in 2022 uitgebracht. Burna Boy, die vorig jaar in Nederland op festival Lowlands stond, treedt tijdens de tournee onder meer op in Parijs, Londen en Miami.

Burna Boy, echte naam Damini Ogulu, werd in 1991 geboren in in Port Harcourt, Nigeria. Op zijn tiende begon hij met muziek maken. Vanaf circa 2010 maakte hij echt naam met een combinatie van traditionele Nigeriaanse muziek en pop. Hij werkte sindsdien samen met grote artiesten als Beyoncé, P. Diddy, Wizkid, Stormzy en Ed Sheeran.

Hij won in zijn carrière een stortvloed aan prijzen, waaronder een Grammy Award. Die kreeg hij in 2021 toen zijn album ‘Twice as Tall’ werd uitgeroepen tot ‘Best World Music Album’. Opvolger ‘Love Damini’ gooide niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hoge ogen. Niet eerder kwam een Afrikaans album daar zo hoog in de albumlijsten.

De kaartverkoop voor het concert van Burna Boy in GelreDome is inmiddels begonnen. Ticketprijzen lopen uiteen van 69,90 euro tot 185 euro. De kaarten voor de zogenoemde ‘Golden Circle’ zijn al uitverkocht.

