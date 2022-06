Buurtcomité in verzet tegen komst flats in Presikhaaf: ‘Wij gaan actievoeren’

Column Remco Kock Believe in more: Gatverdam­me dacht ik, toen ik het las

Aan het begin van dit seizoen presenteerde Vitesse een hernieuwde visie. Deze werd samengevat in drie Engelse woorden. Believe in more. Gatverdamme, dacht ik toen ik het las, alsof ik een hap had genomen van een te zoete koek.

25 mei