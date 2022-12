Café Bosch vreest na twee maanden alweer sluiting van Rembrandt Theater: ‘Verloedering ligt op de loer’

Column Remco Kock Ik had nog nooit van handschoen­ver­war­ming gehoord, maar nu wel. ‘Raad eens hoeveel het kost?’

,,Remco, wat lig jij hier raar?” Op het kantoor waar ik toen werkte, werd ik bij de toiletten gevonden. Een vrouwelijke collega maakte me wakker. Eenmaal opgekrabbeld was ik blij dat ik niet in mijn broek had gescheten, want dat schijnt op zulke momenten te gebeuren.

12 december