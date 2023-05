Café Restaurant de Vereniging in Elst is failliet; 20 werknemers in onzekerheid

Opvang waar kindje overleed is na extra inspectie goedge­keurd door GGD, maar onderzoek OM is nog niet klaar

Kinderopvang De Toverburcht in de Arnhemse wijk de Schuytgraaf is goedgekeurd door de GGD. De extra inspectie vond plaats na het overlijden van een jong kind op vrijdag 10 maart. Nog altijd is niet bekend waaraan het kind is overleden. Het onderzoek daarnaar loopt nog, meldt het Openbaar Ministerie.