Carnaval vieren rondom Arnhem: in deze plaatsen kan het

Huissen

Als je uit Huissen komt, weet je dat er elk jaar carnaval gevierd wordt in deze stad. Dit jaar wordt het centrum van Huissen in februari twee dagen lang omgetoverd tot een feestgebied. Welke plekken in Huissen worden precies een festivalterrein? Volgens De Gelderlander is het idee dat de Vierakkerstraat met de Markt en de Helmichstraat de plekken worden om te feesten. Het hele gebied krijgt de uitstraling van een festival.

Oosterbeek

In Oosterbeek wordt carnaval dit jaar uitgebreid gevierd. In het carnavalsweekend (18 tot en met 21 februari) organiseren De Dwarsliggers drie avondfeesten in de feestburcht Lebret. De Gardes zorgen voor entertainment en de feestmuziek komt van diverse artiesten. Wil je kaartjes kopen voor één van de feesten? Klik dan hier.

Duiven

Carnaval vieren in Duiven? Vereniging De Deurdreiers zorgen voor carnavalsfeesten in Zaal Gieling in Groessen waar je helemaal uit je dak kan gaan. De feesten vinden plaats op vrijdag 17, zaterdag 18 en maandag 20 februari. Op zondag 19 februari is er in Duiven een carnavalsoptocht. De toegang per avond kost 12,50 en hier kan je tickets kopen.

Zevenaar

In Zevenaar is carnaval een bekend begrip. De Boemelburcht is dé carnavalsvereniging in Zevenaar die ook dit jaar van alles organiseert. Op vrijdag 17 februari bezoekt de jeugdprins een aantal basisscholen en op zaterdag en zondag wordt er feest gevierd in de Boemelburcht. Houd de site in de gaten voor meer informatie.

Velp

Zondag 19 februari vindt er op 12.30 uur de carnavalsoptocht in Velp plaats. De dag ervoor, op zaterdag is het zotte zaterdag, maandag is het Rosenmontag en op dinsdag is er een kroegentocht. Dit wordt allemaal georganiseerd door C.V. De Narrenkap Velp.

