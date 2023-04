Chaos op afgesloten kruising bij Kronenburg; bijna-ongelukken op noodoversteek voor voetgangers

oproep Vitesse mag in GelreDome blijven: wat wil jij weten over de stadion­deal?

De deal is rond. Vitesse heeft ook de komende seizoenen een stadion. Deze week kwam het na een langdurige ruzie rond. Daarmee is het voortbestaan van de club veiliggesteld, maar er blijven nog veel vragen liggen. Wat wil jij weten over deze deal? Laat het ons weten!