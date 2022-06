Chau weet wat er boven dit verhaal moet staan: ‘Ik voel me thuis in Nederland, dat moet de kop worden’

,,Ik voel me thuis in Nederland. Dat moet de kop worden! Ja, in Vietnam had ik alles wat mijn hartje begeerde. Maar dat heb ik hier ook. Ik houd van Nederland!

Ik woonde en werkte in de hoofdstad Hanoi, bij een bedrijf dat overhemden fabriceerde. De baas was een Nederlander, die positief over Nederland sprak. Via mijn werk leerde ik mijn man kennen. Met hem verhuisde ik twaalf jaar geleden naar Arnhem. We wonen in Het Broek, met twee dochters. Eentje van 11 en een van 7.