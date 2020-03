Chocolade op tanden automobilist, ‘ik heb niet gedronken agent, het waren kersenbonbons’

Dat automobilisten met een slok te veel de weg op gaan, is voor de politie geen verrassing meer. Dat een man onder invloed rijdt door het nuttigen van kersenbonbons, is wél opvallend. Het overkwam agenten vannacht in Arnhem.

In de nacht van woensdag op donderdag zagen agenten op de Rijksweg-West in Arnhem-Zuid een auto slingerend en langzaam over de weg rijden. De politie hield de automobilist staande, waarna bleek dat de man onder invloed was van alcohol.

Meer dan een doos gegeten

De man blies 275 ugl en dat is meer dan de maximum toegestane hoeveelheid van 220 ugl voor een ervaren bestuurder. Hij ontkende echter te veel gedronken te hebben.

De alcohol in zijn lichaam was afkomstig van kersenbonbons die in de aanbieding waren geweest. Deze vond de man, volgens de politie in een verslag op Facebook, ‘heel erg lekker'. De man zou meer dan één doos kersenbonbons hebben genuttigd. ‘Aan de chocola op zijn tanden was te zien dat hij zeker genoten had van de bonbons’, aldus de politie.

Boete (of niet)?

Of de man een boete heeft gekregen of dat hij door zijn bijzondere verklaring op coulance van de agenten kon rekenen, is niet bekend.