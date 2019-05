‘Christianne van der Wal wordt VVD-gedeputeerde in Gelderland’

ARNHEM - Christianne van der Wal wordt zeer waarschijnlijk gedeputeerde in het nieuwe college van Gelderland. Dat melden bronnen aan deze krant. Van der Wal, nu wethouder in Harderwijk en landelijk partijvoorzitter van de VVD, wordt daarmee de enige vrouw in het nieuw te vormen bestuur van de provincie.

Van der Wal is één van de voornaamste kandidaten om plaats te nemen in het college, zeggen ingewijden. De Gelderse VVD-lijsttrekker Jan Markink, tevens formateur, wil dat niet bevestigen. ,,Daar ga ik niks over zeggen.”

Wel laat Markink weten dat de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP er zo goed als uit zijn. Gisteravond kwamen ze nog een laatste keer bij elkaar om de finale ‘go’ te geven, iets dat waarschijnlijk later vandaag gecommuniceerd wordt. Het is volgens de VVD-formateur de bedoeling dat morgen bekend wordt gemaakt wie de kandidaat-gedeputeerden zijn. De zes partijen hebben de presentatie van het nieuwe akkoord gepland voor volgende week woensdag, 29 mei.

Mannen

Het nieuwe bestuur van de provincie Gelderland is tot nu toe vooral een mannelijke aangelegenheid. Naast Markink en commissaris van de Koning John Berends, nemen in ieder geval Peter Kerris (PvdA), Peter Drenth (CDA), en Jan van der Meer (GroenLinks) zitting in het nieuwe bestuur. Naar verwachting is ook de kandidaat namens ChristenUnie/SGP een man. Omroep Gelderland noemde gisteren de naam van Peter van ‘t Hoog. ,,Het punt van diversiteit heeft onze aandacht”, zei Markink eerder.