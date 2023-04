Cillessen schlemiel van de derby: Vitesse geniet van historische uitzege bij NEC

Voetbal Arnhem e.o. Arnhemse Boys in last: punt in mindering en nederlaag, DUNO wint na bijna twee maanden eindelijk weer eens, Duel CHRC duurt maar 80 minuten

ARNHEM/DIEREN Degradatie naar de vijfde klasse is weer een stap dichterbij gekomen voor Arnhemse Boys na een slecht weekeinde. De Arnhemmers kregen op vrijdag te horen dat de KNVB de club straft voor een opstootje in het duel met DFS op 1 april: een winstpunt in mindering en een boete van 250 euro is het schikkingsvoorstel. Een dagje later ging de ploeg op eigen veld onderuit tegen concurrent Dodewaard (1-3).