Clarien haakte een hoedje van laatste vlas uit de Flevopolder: ‘Doet me denken aan mijn eerste liefde’

Wat is het verhaal achter het hoedje?

,,Mijn schoonvader was vlasser in de jaren zeventig. We woonden in de Flevopolder. Ik herinner me dat het altijd heel spannend was hoe het met de oogst zou zijn. Het hoefde maar te hard te stormen of te veel te regenen en dan was zo’n hele vlasoogst helemaal mislukt. Die kwetsbaarheid is, naast de opkomst van katoen, een van de redenen geweest dat hij op een gegeven ogenblik moest stoppen met zijn beroep. Die velden verdwenen gewoon. Van een van de laatste bosjes vlas heeft hij mij wat gegeven. Daar heb ik een draad van gesponnen. Uiteindelijk heb ik er een hoedje van gehaakt. Het hoedje heb ik nog steeds.”