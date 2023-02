Cocu blij met overwinning Vitesse: ‘Dit is een prestatie op karakter’

,,Met die rode kaart moesten we de boel omzetten”, zei Cocu. ,,We gingen natuurlijk voor de 0-0. We posteerden twee linies van vier en dan stond er eentje in de spits. Er wordt veel gevraagd van de organisatie. Maar dat deden ze geweldig. Utrecht had de grootste moeite om kansen te creëren. En wij kregen in de counter juist alle ruimte.”

Spanning

Cocu zat in spanning op de bank. In het veld genoot vooral Million Manhoef. Hij opende de score in de counter. In de extra tijd maakte Maximilian Wittek na een uitval de tweede Gelderse goal.

,,We hadden het gevoel toe te kunnen slaan”, reageerde Cocu. ,,Million was natuurlijk erg goed. Hij zit in een groeiproces. Hij wordt beter steeds stabieler. Hij wordt beter in de discipline. Hij kent zijn taken, ook verdedigend. Maar nu was het aanvallend wel erg lekker. TIjdens de wedstrijd observeer ik. Dan geniet ik niet. Dat doe ik nu na afloop. Want dit is een heel belangrijke zege. We kruipen naar boven. We zijn er nog niet. Dit is gewoon een moeilijk seizoen. Dus we zijn nu zeker niet zonder meer onderin weg. Maar dit doet ons goed.”