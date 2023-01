Cocu geeft Vitesse kleur: deze spelersgroep mag in de eredivisie helemaal niet in de problemen komen

Vitesse strijdt op papier tegen degradatie. Maar deze spelersgroep mag in de eredivisie helemaal niet in de problemen komen. Cocu heeft de zaken in Arnhem op de rit gebracht.



De 101-voudig international is tussentijds ingestapt. Na het vertrek in de herfst van de Duitser Thomas Letsch naar Bochum heeft hij een voetballend wrak omgeturnd tot een geoliede machine.



Dit Vitesse heeft vaste spelpatronen. Een herkenbare speelwijze. De blik moet in de hoofdstad van Gelderland, langzaam en met beleid, omhoog worden gericht.