Cocu geniet van Vitesse: ‘Nog hoop op spits’

Cocu zag zaterdagavond een sterk Vitesse, dat zich na een 1-0 achterstand knap oprichtte. ,,We hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld”, oordeelde de coach. ,,We hikten een tijdje tegen een overwinning aan. Met al die gelijke spelen. Nu hebben we drie punten. Ik heb genoten van de wedstrijd. Genoten van het team. De afspraken zijn goed gevolgd. Alle complimenten aan de groep.”

Goals maken

Drie goals, dat was een weelde voor Vitesse. De Arnhemse formatie scoorde dit seizoen maar moeizaam. ,,We besteden veel aandacht aan de afwerking”, vertelde Cocu. ,,Maar het is ook de kunst niet overal een zwaar item van te maken. Dan gaat dat in het hoofd van spelers zitten. Nu viel alles op zijn plaats. De goals zitten in hoog balritme, beweging zonder bal, snel kaatsen en doorbewegen. Dat is zeer mooi. Dit waren uitstekende goals. Heerenveen gaf de strijd op. Dat kwam ook door ons. Het laatste half uur heb ik rustig op de bank gezeten.”