Cocu kiest ook voor ‘valse spits’ bij Vitesse tegen RKC

Lennart Rekmans (37) twijfelt bij RKHVV over Zla­tan-scenario: ‘Hangt vooral af van de speeltijd die ik krijg’

Lennart Rekmans is 37 jaar en na een hoop gekwakkel met zijn lijf is hij weer fit en klaar om het veld te bestormen. Toch weet de spits van RKHVV uit Huissen nog niet of hij nog een jaar aan zijn carrière vastplakt. Zaterdagavond (19.00 uur) in de derby in 1D tegen De Bataven is hij er in ieder geval bij.