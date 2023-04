Cocu opereert nu weer op het veld: ‘Doortrekken richting handhaving in eredivisie’

Voetbal kijken in het ziekenhuis, met een verse wond in de buik, is niet eenvoudig. ,,Zo’n bed is hartstikke handig en in heel veel verschillende standen te zetten”, vertelt Phillip Cocu met een lach. ,,Maar je wil van vreugde toch opspringen. Alleen dát kon nu net niet. Dan nog, ik heb de overwinningen op Go Ahead Eagles en NEC in mijn eentje uitgebreid gevierd, hoor. Ik was hartstikke blij.”