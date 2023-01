Cocu ziet progressie bij Vitesse, maar zoekt naar dat tastbare resultaat

met video Sensatie uit 1956 gaat naar het Openlucht­mu­se­um: 'Zelfs de trein stopte omdat de machinist het niet kon geloven'

De PéGé-woning, het ‘bouwpakkethuis’ uit Wijchen dat het antwoord was op de naoorlogse woningnood, krijgt een plek in het Nederlands Openluchtmuseum. Het huis, dat in enkele weken gebouwd werd, was destijds een sensatie.

21 januari