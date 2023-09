Compliment van Theo Janssen over zijn snor kan deelnemer aan Vitesse G-Trofee wel waarderen

De paarden­markt van Elst zit (voorzich­tig) in de lift: ‘We zien al meer buitenland­se handelaren’

De paardenmarkt in Elst zit voorzichtig in de lift. De organisatie had na berichten uit Zuidlaren en Hedel al goede verwachtingen en die worden deze maandag bevestigd. Stonden vorig jaar zeshonderd paarden in de Dorpsstraat, dit keer zijn het er zevenhonderd. De prijzen stemmen de handelaren tot tevredenheid.