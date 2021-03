Condooms, dildo's en zelfs een lijk, maar de opruimploeg van Scalabor doet hun werk met plezier

,,Laatst vonden we een wastafel en een douchecabine in de bosjes.” Joop Peters, in de ene hand een afvalknijper en in de andere een blauwe vuilniszak, kan er met zijn hoofd niet bij. ,,Gewoon in het park gedumpt.”



Woensdagochtend. Boven Sonsbeek hangt een waterig zonnetje. Spechtensnavels beuken tegen bomen, verder is het stil. De op dit uur nog schaarse mensen in het stadspark dragen Scalabor-kleding. Scalabor is het arbeidsontwikkelbedrijf van Midden-Gelderland. Scalabor helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting passend en zo regulier mogelijk werk, waar nodig in een aangepaste omgeving.



Peters, lang grijs haar, Mercedespetje op, is met collega’s vanaf half acht al bezig met het rapen van zwerfafval. Hij kijkt uit over de groene heuvel naast de Witte Villa. Die is, in tegenstelling tot vorige week donderdag, brandschoon.