Cor, de man die Nederland aan het pinnen kreeg, is overleden

Het gesprek Vijftig jaar actief voor een beter milieu: ‘Hoe dom kun je zijn om een snelweg door een natuurge­bied aan te leggen?’

Natuur en Milieu Gelderland zet zich al vijftig jaar in voor een leefbaar landschap en vitale natuur in de regio. Veelal op de achtergrond, terwijl milieubeschermers als Johan Vollenbroek volop in de schijnwerpers staan met hun strijd. ,,Harde woorden gebruiken in de media is meestal niet in ons belang.”

21 mei