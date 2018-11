Cornielje leidt voor het eerst sinds ziekte weer vergadering

analyse Nieuwe coalitie van Arnhem laat zich niet uit de tent lokken

6:56 ARNHEM - Is Ronald Paping een robuuste begroter, zoals hij zichzelf presenteert? Of is hij een obsessieve oppotter, zoals fractieleider Gerrie Elfrink van oppositiepartij SP hem bestempelt? Feit is dat de wethouder van Financiën van GroenLinks in Arnhem vandaag zijn eerste gemeentebegroting tamelijk ongeschonden over de streep lijkt te gaan trekken.