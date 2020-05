Criminele weldoeners azen op horecabazen: ‘Wijs een te mooi aanbod resoluut af’

Auto rijdt met volle vaart hond Saartje dood op verboden bospad: ‘Ik heb het beeld nog steeds op mijn netvlies’

20 mei ARNHEM - In vliegende vaart reed een blauwe auto over het bospad in Landgoed Mariëndaal over het pootje van Sara. ,,In mijn naïviteit dacht ik: gelukkig ze leeft nog. Maar het was zo'n complexe breuk dat de dierenarts haar heeft laten inslapen", zegt Tilly Boogert (80) nog hevig ontdaan.