Crisis bij De Graafschap, Poldervaart zat er apathisch bij en is naar huis gestuurd • ‘Gedrag van Tannane is stuitend’

Gemeente doet niets aan onveilige situatie bij de buren? ‘Dreigen met kort geding kan helpen’

Als je ziet dat je buren bezig zijn met iets wat – bijvoorbeeld – brandgevaarlijk is, wat kun je dan doen? Die vraag dient zich aan na de verwoestende brand in Arnhem deze week, waar buren al lange tijd waarschuwden voor een gevaarlijke situatie. De gemeente erop afsturen, is sowieso een uitweg.

4 februari