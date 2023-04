Crisis in kabinet geeft ruimte aan provincie Gelderland: ‘Wij moeten het buiten gaan regelen’

Webshops? The New Yorker gelooft daar niet in en opent megastore in Arnhem: ‘Met online bestellen kun je niet overleven’

De grootste NewYorker van Nederland opent op 6 april in het Musiskwartier in Arnhem de deuren. Het is een van de voorbeelden van de terugkeer van fysieke winkels, in een tijd dat webshops zwaar verlies beginnen te leiden. De modegigant uit Duitsland doet niet aan online bestellingen. Nieuwe winkels openen ja, idioot veel retourzendingen nee.