CSI op de Veluwe: is de dood van deze zeldzame roofvogel veroorzaakt door fanatieke vogelspotters?

De rode wouw, een roofvogel zo groot als een buizerd, komt weinig voor in Nederland. In 2020 werden er slechts 22 stuks geteld in ons land.



Rode wouwen jagen het liefst op heuvelachtig terrein en gedijen daarom beter in bergachtige gebieden in Duitsland, Oostenrijk en Spanje. Hoe meer glooiend het landschap, hoe groter de populatie rode wouwen.



In Nederland broedt de rode wouw ook niet of nauwelijks. Daarom was het extra bijzonder dat er op 22 mei 2020 twee kuikens ter wereld kwamen op de Veluwe. De jonkies werden door een roofvogelwerkgroep voorzien van een ringzendertje, waarmee bewegingen gevolgd konden worden.



Zo’n twee weken later gaf de zender van één van de twee rode wouwen plotseling geen kik meer. Het roofvogeljong werd niet veel later dood gevonden in een nest op de Zuid-Veluwe, aangevreten door een aaseter.