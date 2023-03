‘Cybercriminelen lekken paspoorten dokters en verpleegkundigen van zorginstelling in regio Arnhem’

Cybercriminelen hebben de gegevens gestolen van mensen van Attent Zorg en Behandeling. De instelling voor ouderenzorg in Arnhem en omgeving benadrukt echter dat een recente hack ‘weinig tot geen’ gevolgen heeft voor de zorg aan cliënten.

RTL Nieuws meldt op basis van eigen onderzoek dat de paspoorten van (oud-)dokters, verpleegkundigen en fysiotherapeuten zijn gelekt.

Alles bij elkaar zou het gaan om 74 documenten die de criminelen samen met ‘andere gevoelige gegevens’, zoals salarisstroken en geheimhoudingsverklaringen, openbaar hebben gemaakt op het dark web. Dat is zeg maar de plek van het internet die niet vindbaar is via een standaard zoekmachine.

Ook zou daar, met adres en al, te vinden zijn hoe medewerkers de woningen van zelfstandig wonende ouderen kunnen binnenkomen.

‘De aanvallers hebben ons laten weten dat er gegevens openbaar zijn gemaakt’, stelt Attent Zorg en Behandeling. ‘Mensen waarvan wij zeker weten dat ze direct betrokken zijn bij deze gestolen gegevens zijn reeds geïnformeerd. We onderzoeken nog of er eventuele andere direct betrokkenen zijn’. Uiteraard krijgen ook zij dat eventueel zo snel mogelijk te horen, voegt de instelling toe.

Geld geëist

De hackers zouden geld eisen van Attent Zorg en Behandeling. Komt de Gelderse organisatie niet over de brug, dan zou volgens de cybercriminelen nog veel meer gestolen informatie worden gepubliceerd, schrijft RTL Nieuws. Het nieuwsmedium weet dat de criminelen bij ransomwaregroep Qilin horen.

Volledig scherm Een locatie van Attent Zorg en Behandeling in De Steeg. © Screenshot Google Streeview

Attent Zorg en Behandeling stelt zelf geen uitspraken te doen over mogelijke onderhandelingen en betalingen, omdat dit nadelige gevolgen kan hebben voor het onderzoek naar de hack. De instelling, die hulp krijgt van specialisten, geeft aan dat inderdaad contact is gezocht door hackers, maar dat over hun identiteit en eisen ook niets kan worden gezegd.

Mail en telefoon niet meer toegankelijk

De hack dateert van vrijdagochtend 17 februari, laat Attent Zorg en Behandeling weten. Interne systemen, de mail én het telefonische systeem waren daarna niet meer toegankelijk, zo staat in een verklaring.

Inmiddels zouden ‘bijna alle’ cruciale onderdelen, waaronder ook de mail en telefoon, weer bereikbaar zijn. Attent Zorg en Behandeling benadrukt dat informatie uit het cliëntendossier én het systeem voor financiën en personeel niet in handen van derden is beland.

Aangifte

Attent Zorg en Behandeling heeft naar eigen zeggen een melding gedaan bij de politie, Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zodra het kan, wil het bedrijf ook officieel aangifte doen.

De vraag blijft hoe de criminelen digitaal konden inbreken bij Attent Zorg en Behandeling, dat een actief beveiligingsbeleid zegt te voeren. Zo zou het zich regelmatig laten adviseren en de eigen systemen laten controleren. De instelling laat weten dat geen enkele organisatie de beveiliging ‘voor de volle 100 procent kan garanderen’.

Attent Zorg en Behandeling zit in de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Overbetuwe en bezit bijvoorbeeld de verpleeghuizen Regina Pacis in Arnhem en Rhederhof in Rheden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.