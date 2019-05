Daar komt een grasmaaier van de overheid: alle bijen, vlinders en insecten dood. Is dat zo?

Hulpbehoe­ven­de verwarde man in Arnhem snel aangetrof­fen

12:06 ARNHEM - De politie in Arnhem was vrijdag op zoek naar een verwarde man die dringend behoefte had aan hulp. De man was op weg van de wijk Heijenoord naar de Arnhemse binnenstad. De man werd binnen een uur aangetroffen.