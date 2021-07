Daar zitten we weer op de Nederlandse camping, gevaccineerd en wel: ‘Niet die Franse hitte, dat is ook best lekker’

Los dat zelf maar op, had zijn vrouw gezegd. Ze had er een beetje bij gelachen en daar was het ineens: het zomervakantiegevoel. ,,We kunnen het hier ook”, constateert de vader tevreden. ,,Toen we thuis wegreden baalde ik nog hoor. Wéér gewoon in Nederland, dacht ik.” Er zullen meer Nederlanders hun caravan ‘merde’ mopperend neerzetten in de Achterhoek of op de Veluwe. De zomervakantie in eigen land vieren is voor velen toch een soort plan B. Leuk voor een keer, in 2020, maar nu - dubbel gevaccineerd en al - doen we dat opnieuw?