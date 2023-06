Dag na grote brand Arnhem nog een reddingsactie nodig: ‘Verrek, er zit écht een kat’

Persfotograaf Sebastiaan Kleijn is de dag na de brand in Arnhem ter plaatse om de ravage te fotograferen. Tot zijn grote verbazing merkt hij een groepje van zo'n vijf personen op dat zoekend rondloopt, met voederbakjes in hun handen. ,,Ik hoorde aan hun stemmen dat ze iets probeerden te lokken", vertelt hij. ,,Al vrij snel had ik in gaten dat ze zochten naar een huisdier.”