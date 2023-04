Dag van de sterren: bekijk hier welke restaurants door Michelin worden gekroond

Bistrot Regent in Nijmegen heeft een plekje in de ‘Michelin­gids’

Het Nijmeegse restaurant Bistrot Regent is opgenomen in de Michelingids. Of het restaurant een Groene Ster, Bib Gourmand, Michelinster of een bestekje krijgt, blijft tot de presentatie van de gids op 24 april geheim.