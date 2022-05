Dakdekker die hoogbejaarden oplichtte krijgt taakstraf van 120 uur en moet alles terugbetalen

Mijn dierbaarste bezit Clarien haakte een hoedje van laatste vlas uit de Flevopol­der: ‘Doet me denken aan mijn eerste liefde’

Arnhem staat in juni in het teken van het Fashion + Design Festival, met als thema de waarde van mode en design. De Gelderlander haakt daar op in met een serie waarin Arnhemmers vertellen over hun dierbaarste bezit. Deel 1: Clarien van Harten over haar zelfgemaakte hoedje.

20 mei