Dakloze riep op tot rellen in Arnhem en Utrecht: ‘Ben jij ook die elite zat die jou dwingen vaccin te nemen?’

Pizzabezor­gers bestormen Rozendaal­se school en delen gratis pizza’s uit: ‘Absoluut niet de bedoeling’

ARNHEM - Acht pizzabezorgers van pizzaketen New York Pizza stormden afgelopen dinsdagochtend de Rozendaalse middelbare school Het Rhedens binnen en deelden bij wijze van ludieke actie pizza’s uit aan leerlingen. De directie was not amused en stuurde de bezorgers weg: ,,Er is geen enkel overleg met ons gevoerd.”

11:29