Dave werkt terwijl hij rondreist: 'De wereld is mijn speelplaats'

Dave noemt zichzelf een creatieve duizendpoot. “Mijn interesse voor vormgeving begon in mijn jeugd,” vertelt Dave vanuit Curaçao waar hij deze maand werkt. “Mijn broertje en ik hadden samen een knutselhoek. Ik kon mezelf daar uren vermaken en knutselde en tekende wat af. Mijn vader was in die tijd altijd druk in de weer met het maken van video’s die hij achteraf bewerkte.”

Animatie en video

Vanwege de interesse in wat zijn vader deed, was het geen verrassing dat Dave een opleiding richting media en design ging doen. ”Ik ging eerst aan de slag als grafisch ontwerper en ben daarna met animatie en video gaan werken. Uiteindelijk ben ik voor mezelf aan de slag gegaan met wat ik het liefste doe. Ik leg bedrijven op een creatieve manier vast in video en animatie.”

Quote In het buitenland voel ik me de beste versie van mezelf Dave Schepers

Ontsnappen aan de Nederlandse hectiek

Omdat Dave zijn werk online en op de computer uitvoert, kan hij het overal ter wereld kan doen. ”Als ik mijn laptop heb, dan heb ik mijn werk bij me. Dat vind ik een groot voordeel. In het buitenland voel ik me de beste versie van mezelf. Ik kan dan helemaal ontsnappen aan de hectiek van Nederland. Daardoor voel ik me vrijer en het doet mijn creativiteit goed om van locatie te wisselen.”

Wakkerliggen door ideeën

”Ik zie de wereld als mijn speelplaats. Doordat ik andere culturen leer kennen en veel mensen ontmoet, krijg ik inzichten en ideeën waar ik anders niet op was gekomen. Die ideeën vertalen op beeld geeft me een enorme kick. Dat ik mijn werk altijd bij me heb, kan soms ook een nadeel zijn. Ik loop soms over van ideeën en kan daar ook van wakkerliggen.”

Marvel, Soof en Verliefd op Ibiza

“Ik heb al aan veel toffe projecten mogen meewerken”, vervolgd Dave. ”Zo werkte ik voor Marvel als visual effects artist. Ik manipuleerde beeld om onrealistische dingen realistisch te maken. Ook heb ik gewerkt aan producties als ‘Soof’ en ‘Verliefd op Ibiza’.

De droom leven

Dave wil iedereen aanraden om te gaan rondreizen. ”Je krijgt er zoveel voor terug. Ik leef op dit moment mijn droom, dat kan ik met zekerheid zeggen. Ik kan reizen wanneer ik wil en ben compleet locatieonafhankelijk, dat is voor mij succes. Ik leef met de dag en heb geen keiharde doelstellingen voor mezelf, al zou ik ooit wel graag een tweede woning in het buitenland willen kopen. Voor nu is dat nog toekomstmuziek, maar ik kan nu al zeggen dat mijn leven op dit moment perfect is. Hoe mooi is dat!”

