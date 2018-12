Davo Bieren opent vrijdag nieuw proeflokaal aan Rijnkade in Arnhem

Vijf vragen over Primeur voor Arnhem: Pionieren in de allerklein­ste woninkjes van de stad

10:57 ARNHEM - Volkshuisvesting Arnhem heeft in samenwerking met KondorWessels Projecten de eerste acht van in totaal zestien tiny houses in Meinerswijk neergezet. Het is een primeur voor de stad, maar hoe zit het eigenlijk met dat project? Vijf vragen én antwoorden.