De Aagtekerkersingel. Een straatnaam waar je de tong over breekt

Huizenko­pers hebben weer wat te kiezen in Arnhem: aanbod aan woningen neemt met 17 procent toe

Wie een huis wil kopen in Arnhem of omgeving, heeft weer wat te kiezen. Er staan steeds meer woningen te koop, blijkt uit de nieuwste NVM-cijfers. In Arnhem steeg het aantal huizen dat de afgelopen drie maanden werd aangeboden, met 17 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.

13 januari