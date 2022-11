De agent van het ‘middel X’- incident doet zijn verhaal: ‘Van alle plekken in mijn lichaam kreeg ik door: foute boel’

,,Dit had heel anders af kunnen lopen” zegt Genemans in de televisieuitzending. Genemans en agent Sjors maken een wandelingetje. Ze bespreken de ervaring van de Arnhemse agent, in maart van dit jaar.



Tijdens zijn ochtenddienst gaat Sjors een huis in Schuytgraaf binnen na een melding over een suïcidale bewoner. Die had het eerder weleens over vergiftiging gehad. Ook had hij zich willen verhangen.



Agent Sjors tikt het ruitje naast de voordeur in en gaat met drie collega's de woning binnen.