De eredivisie in als underdog? ‘Graafschap-killer’ Daan Huisman aast in de play-offs op stunt

Herman Finkers boeit in Elst met zijn meezingcon­cert In Mysterium: ‘Je voelt verbonden­heid met elkaar’

Een subtiele grap kan niet achterwege blijven bij Herman Finkers. Maar in het meezingconcert In Mysterium in de uitverkochte Sint Werenfriduskerk in Elst voert religie toch duidelijk de boventoon.