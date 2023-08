De favoriete groene plekjes in Arnhem van Mirjam: 'Hier krijg ik een vakantiegevoel'

Reizende expositie met replica van Lijkwade van Turijn te zien in Renkumse kerk

De reizende tentoonstelling ‘Wie is de man van de lijkwade?’ is momenteel te zien in de Kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum. Onderdeel van de expositie is een replica van de Lijkwade van Turijn, volgens sommigen de doek waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was.