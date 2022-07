De Koepel elke dag uitvalsbasis voor Ome Joop’s Tour: ‘In twee maanden toch leuk programma in elkaar gedraaid’

Ben Geerdink mag zichzelf ridder noemen: ‘Voor veel jonge mensen was hij als de wind in de rug’

ARNHEM/ APELDOORN - Ben Geerdink, de scheidend voorzitter van het college van bestuur van onderwijsinstelling Rijn IJssel in Arnhem, is Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De inwoner van Apeldoorn kreeg de onderscheiding ‘vanwege zijn grote bijdrage aan de samenleving, met name in het mbo-onderwijs’.

15 juli