De kogel is door de kerk: Arnhem krijgt een nieuwe schouwburg in goud, blauw, roze en ivoor

Wolvenroe­dels breiden uit en bijten meer schapen dood: ook grotere dieren gepakt

Tussen augustus en eind oktober zijn in Nederland minimaal achttien verschillende wolven waargenomen. Negen dieren wonen in Nederland of zijn nakomelingen van een gevestigd wolvenpaar. De andere negen dieren waren zwerfwolven. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij het Wolvenmeldpunt.

21 december