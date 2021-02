De laatste afrekening van Incasso Cees: ‘Ik heb vreselijk wraak genomen op drie figuren die mijn leven hebben verwoest’

Corona-uit­braak in Blue Band Bajes Arnhem: hele gevangenis in quarantai­ne na 37 besmettin­gen

19 februari ARNHEM - Penitentiaire Inrichting Arnhem, in de volksmond bekend als de ‘Blue Band bajes’ is zwaar getroffen door corona. In een paar dagen tijd zijn 37 gedetineerden besmet geraakt. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen werden aanvankelijk 140 gedetineerden preventief in quarantaine geplaatst op hun eigen cel. Donderdag is dat ook met de andere 100 gevangen gebeurd.