De pratende muren van het ‘onderduikhuisje’ uit Warnsveld; primeur voor Openluchtmuseum

2021 was voor het Nederlands Openlucht­mu­se­um een goed jaar, ondanks zes maanden sluiting

ARNHEM - Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem heeft in het halfjaar dat het dit jaar open is geweest bijna evenveel bezoekers verwelkomd als in 2020, toen het maar drie maanden gesloten was. In totaal kwamen dit jaar circa 300.000 bezoekers over de drempel, tegen 308.000 in het jaar ervoor.

29 december