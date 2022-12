De Romeinse geschiedenis ligt in Arnhem nog in de grond; eerste boek ooit over castellum Meinerswijk

Met Video ‘Home Alone’ kijken in je skipak: Focus Filmthea­ter Arnhem vertoont klassieker in de buiten­lucht

ARNHEM - Focus Filmtheater Arnhem gaat in de kerstvakantie films vertonen in de buitenlucht. De openluchtzaal op het dak van Focus wordt ingericht voor openluchtfilms in winterse setting, met warme chocolademelk of glühwein. Dit jaar zijn er voor het eerst ook kinderfilms op het dak te zien.

