De telefooncentrale van De Kraton werd onder de neus van de Duitsers gebruikt voor het verzet

Het pand was lange tijd gezichtsbepalend wanneer je vanaf de Utrechtseweg over de Onderlangs richting de stad liep of reed: het bovenop de stuwwal gelegen De Kraton aan de Utrechtsestraat. Nu zie je het pas op het laatste moment: het gaat van op afstand grotendeels schuil achter de Academie ArTEZ.

Het pand werd in 1873 gebouwd en kreeg als eerste bewoners de familie Van Braam. Deze J.J. van Braam was directeur van de Arnhemsche Bandfabriek aan de Frombergstraat. In 1918 overleed zijn zoon die er inmiddels woonde en werd het pand verkocht aan de P.G.E.M., die er kantoren en de directie in onderbracht.



Bij een grootscheepse verbouwing in 1925 kreeg het pand het veel grotere volume dat het nu nog heeft. De Kraton is tegenwoordig in gebruik als concertzaal door de academie ArtEZ.

Onderkomen van de SS

Zoals de meeste energiemaatschappijen had ook de P.G.E.M. een eigen telefooncentrale in De Kraton. De centrale werd gebruikt voor interne communicatie naar de diverse vestigingen van de P.G.E.M. Die telefooncentrale zou een prominente rol spelen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het gebouw was tijdens WOII onderkomen van de Duitse SS (Schutzstaffel) en de SD (Sicherheitsdienst). In het pand waren cellen ingericht waar gevangenen ondervraagd en gemarteld werden. De Duitsers wisten wel van het bestaan van het separate netwerk telefoonlijnen, maar stonden toe dat ze in bedrijf bleven omdat het belangrijk was voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening.

Centrale voor het verzet

Dat was ook de reden dat P.G.E.M.-medewerkers De Kraton binnen mochten, ondanks dat de SS en de SD er actief waren.

Letterlijk onder de neus van deze twee Duitse diensten, en zonder dat ze het ooit bemerkten, werd de telefooncentrale uitgebreid gebruikt door en voor het verzet. De lijnen werden gebruikt voor onderlinge communicatie tussen verzetsgroepen en voor contacten met Londen.

De telefooncentrale speelde ook een belangrijke rol in de operaties Pegasus 1 en Pegasus 2, waarmee geallieerde soldaten na de mislukte Slag om Arnhem naar bevrijd gebied werden geholpen. Via de P.G.E.M.-lijn naar Lent en Nijmegen werden zo voorbereidingen getroffen met de geallieerden in Nijmegen. Ook dit hadden de SS en de SD niet in de gaten.

Waar de naam De Kraton vandaan komt? In 1874 stortte de steunmuur in die het terras achter De Kraton overeind moest houden. Dat gebeuren viel samen met de val van het kraton (paleis) in Atjeh tijdens de Atjeh-oorlog op 23 januari 1874. De ene val werd gecombineerd met de andere en zo kreeg het pand die naam.