De trekker als ‘wapen’: Statement en dreigmiddel

Waarom het mysterieu­ze hardstyle feest Qlimax zo populair is

14:37 ARNHEM - Laat het woord ‘Qlimax’ vallen tijdens een gesprek met een hardstyle-liefhebber en zijn hart zal sneller gaan kloppen. Het wereldberoemde feest, met keiharde beats, wordt eens per jaar gehouden in het Arnhemse GelreDome en trekt bezoekers van over de hele wereld. Zaterdag 23 november is het weer zo ver. Maar waarom is Qlimax eigenlijk zo populair?